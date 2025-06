Atílio Vivácqua: PM prende homem com mandado de prisão em aberto

Na manhã desta quinta-feira (12), durante patrulhamento da Polícia Militar (PM) em Atílio Vivácqua, militares prenderam um homem, que estava com mandado de prisão em aberto, pelo crime de tráfico de drogas.

Segundo informações da PM, no local, o indivíduo foi informado sobre o mandado e seus direitos, não apresentando nenhum tipo de resistência. Assim, o homem foi conduzido até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Mais informações em instantes!

