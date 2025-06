Atílio Vivácqua: suspeito é preso pela PM com droga e dinheiro

Um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas foi preso na última terça-feira (17), durante uma ação da Polícia Militar em Atílio Vivácqua.

De acordo com a Polícia Militar, denúncias anônimas levaram a equipe até o local onde acontecia movimentações ligadas ao crime. Durante patrulhamento tático, a equipe localizou o suspeito com as mesmas características repassadas. Ao perceber a presença da viatura, ele tentou fugir e se escondeu em uma laje, ao lado de uma caixa d’água.

Com a autorização do morador da residência, os militares entraram no local e conseguiram capturar o homem. Em revista pessoal, foram encontrados R$ 1.240,00 em espécie, um celular, uma porção de substância análoga à maconha — rotulada com o número “30” — e uma folha com anotações típicas do tráfico.

Ainda segundo a polícia, o suspeito não possui emprego formal e estava com mandado de busca e recaptura em aberto. Ele foi algemado por segurança, informado de seus direitos e conduzido, sem lesões, à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.