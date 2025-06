Atílio Vivácqua: tiroteio em área de risco mobiliza a Polícia Militar

Um tiroteio registrado na tarde do último domingo (1º) mobilizou equipes da Polícia Militar no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Atílio Vivácqua.

Diante das características do local — com mata densa, difícil acesso e histórico de confrontos armados —, a equipe de patrulha acionou reforços de guarnições vizinhas e de uma unidade do Batalhão Ambiental que transitava pela região no momento da ocorrência.

Ao chegarem ao ponto indicado, os militares visualizaram um grupo de suspeitos. Parte deles fugiu pela vegetação ao perceber a presença das viaturas. Dois desses indivíduos, segundo a PM, são conhecidos por atuarem como lideranças do tráfico local e por adotarem práticas violentas para manter o controle da área.

Quatro pessoas permaneceram no local, foram abordadas e revistadas. Nada de ilícito foi encontrado. Os abordados confirmaram ter presenciado os disparos, mas não quiseram fornecer mais informações.

Diante do risco de emboscada e da dificuldade de incursão na mata, a PM optou por uma retirada estratégica. As equipes retornaram ao patrulhamento normal sem alterações.

Segundo a corporação, a ação conjunta entre unidades de diferentes municípios foi fundamental para garantir a segurança dos policiais e da população. O caso segue sob investigação.