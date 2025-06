Audiência da PNAB em Alegre fortalece políticas culturais locais

A Prefeitura de Alegre deu mais um passo em direção ao fortalecimento das políticas públicas culturais no município. Na noite desta segunda-feira (17), a Biblioteca Municipal “Therezinha Henrique Campos” sediou a Audiência Pública da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), reunindo cerca de 40 representantes de diferentes segmentos culturais locais.

Promovido pela Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes (SECUTE), em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, o encontro teve caráter participativo e buscou ouvir diretamente os agentes culturais sobre a melhor forma de aplicar os recursos federais da PNAB. Participaram representantes das áreas de música, dança, literatura, artesanato, audiovisual, capoeira, patrimônio e cultura popular, entre outras expressões artísticas.

Durante a audiência, foram debatidas as prioridades para a destinação dos recursos, propostas de editais e projetos, além do levantamento de demandas específicas do setor. A secretária municipal de Cultura destacou o compromisso da gestão em garantir um processo democrático e construído coletivamente. “A PNAB é uma política construída por quem vive e produz cultura. Nosso papel é assegurar espaços de escuta e decisão compartilhada com os fazedores de cultura da cidade”, afirmou.

A realização da audiência pública reforça a postura da atual administração municipal em alinhar-se às diretrizes nacionais de fomento à cultura, assegurando que os investimentos cheguem de forma transparente e descentralizada aos agentes culturais. A medida integra a agenda do governo local para consolidar políticas culturais permanentes, inclusivas e com ampla participação social.