Audiência pública em Linhares discute fomento cultural da Aldir Blanc

A Prefeitura de Linhares, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, promove no próximo dia 25 de junho, às 18h, uma Audiência Pública para debater as diretrizes dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). O encontro acontecerá no Plenário da Câmara Municipal, localizado no bairro Colina.

O evento contará com espaço para manifestações orais e por escrito, e as inscrições poderão ser feitas previamente ou durante a audiência, conforme a disponibilidade de tempo. Interessados podem obter mais informações pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (27) 98105-0160.

O secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Rigoni, destaca a relevância do diálogo com a sociedade civil para a construção de uma política cultural democrática e inclusiva. “Esse diálogo é fundamental para construirmos uma política pública adequada, que distribua recursos de forma a contemplar todas as linguagens artísticas, respeitando suas especificidades”, afirmou.

Marcelo reforçou ainda a importância da participação direta dos agentes culturais na formulação das políticas públicas. “Para que tenhamos um programa continuado, é necessário que a população se sinta parte do processo. Só assim garantiremos efetividade, qualidade e solidez na política de fomento à cultura”, concluiu.