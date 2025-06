Bailarina traz mística do universo Jonh Wick de volta aos cinemas

Os fãs da franquia “John Wick” podem matar a saudade do universo místico dos filmes com a estreia de “Bailarina”. Isso porque, o longa-metragem, dirigido por Len Wiseman, conta a história de uma assassina habilidosa, treinada na organização Ruska Roma.

Assim, a assassina, interpretada por Ana de Armas, segue em vingança contra as pessoas que mataram sua família. Nesse sentido, o roteiro permeia os eventos de John Wick: Capítulo 3 – Parabellum e John Wick: Capítulo 4.

Desse modo, os telespectadores poderão conhecer um pouco mais do universo expandido da franquia. Além disso, velhos nomes da saga fazem aparição em “Bailarina”: Winston Scott (Ian McShane), Charon (Lance Reddick) e Jonh Wick (Keanu Reeves). Assim, a trama promete entregar cenas eletrizantes e impressionantes.

