Bebê é resgatado em estado grave após acidente doméstico em Pancas

Um bebê de apenas quatro meses ficou em estado grave após sofrer um acidente doméstico em Pancas, nesta segunda-feira (2).

Segundo informações do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a criança apresentava lesões térmicas e precisou ser encaminhada com urgência ao Centro de Tratamento de Queimados do Hospital Infantil, em Vitória.

A equipe do Notaer realizou o transporte aeromédico para garantir que a criança recebesse atendimento especializado o mais rápido possível. A operação contou com apoio da equipe médica a bordo e foi concluída com segurança.

Veja o vídeo:

Vídeo: Notaer