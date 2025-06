Bebê Reborn do tráfico! PC encontra boneca recheada com drogas; vídeo

A Polícia Civil de Santa Catarina foi surpreendida durante uma apreensão na última sexta-feira (13). Os agentes encontraram uma boneca ”transportando” porções de drogas. O item seria enviado pelos Correios.

De acordo com a PC, os policiais foram informados que uma boneca, com etiqueta de “bebê reborn” carregada de drogas estaria sendo enviada por serviços postais.

Os agentes foram até o Centro de Distribuição e com a ajuda de cães farejadores encontraram o brinquedo. Assim que abriram a embalagem, os policiais perceberam que o interior da boneca continha haxixe. Também foram localizadas, em outras encomendas, porções de cocaína e skunk.

