Briga de bar termina com tentativa de homicídio em Vargem Alta

Uma briga em um bar terminou em tentativa de homicídio na comunidade de Belém, em Vargem Alta, no último sábado (31).

Conforme informações da Polícia Militar, o principal suspeito foi localizado em uma residência, com escoriações pelo corpo e sinais visíveis de embriaguez. Ele relatou aos policiais que havia sido agredido por um grupo de pessoas no bar. Após receber atendimento médico, foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

No local do crime, uma testemunha contou que estava com amigos quando foi insultada verbalmente pelo suspeito. Em seguida, os dois iniciaram uma luta corporal. Após o confronto, o agressor deixou o estabelecimento dizendo que voltaria armado. A testemunha afirmou que foi embora para casa e, mais tarde, foi informada de que o homem havia retornado acompanhado de outras pessoas — uma delas armada — e que um cliente havia sido baleado e socorrido.

Ao analisar as imagens das câmeras de segurança, a equipe policial confirmou que o suspeito detido realmente saiu do local e, após retornar, entrou novamente em luta corporal com a vítima. Na sequência, três homens se aproximaram e um deles efetuou os disparos.

A própria vítima relatou que o autor dos tiros seria o irmão do homem detido. Até o momento, tanto o atirador quanto a arma utilizada no crime não foram localizados. No entanto, as investigações seguem em andamento.