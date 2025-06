Cachoeiro: Casa de Passagem realiza manhã de acolhimento e escuta

A Casa de Passagem Santa Teresa de Calcutá, em Cachoeiro de Itapemirim, promoveu um encontro especial, carregado de emoção, partilha e humanidade. Com o tema “Seja sua maior motivação”, o encontro foi promovido pela equipe multidisciplinar do serviço de acolhimento por meio da atividade “Café com Conversa”.

“Debaixo da sombra acolhedora de um pé de manga, uma mesa simples com café e biscoitos deu o tom de hospitalidade que conduziria toda a manhã. Ali, em um espaço preparado com carinho, a equipe da Casa se apresentou, compartilhando com os acolhidos um pouco de suas histórias, funções e a missão que os move”, informou, por nota, a Cáritas Diocesana – mantenedora da Casa de Passagem.

Segundo a Cáritas, o ápice do encontro foi quando os acolhidos tomaram a palavra. “Em um ambiente seguro e respeitoso, histórias de vida começaram a emergir — muitas delas atravessadas pela dor, pelo rompimento de laços familiares, pela invisibilidade social e pelo uso de substâncias psicoativas. Cada relato formava uma peça de um mosaico de vidas marcadas pela vulnerabilidade, mas também pela resistência”.

Entre os testemunhos, J.S.P. compartilhou sua trajetória de recaída no uso de drogas após uma tentativa de recomeço fora da Casa. Recentemente, vítima de uma agressão brutal nas ruas, retornou ao serviço de acolhimento, onde, segundo ele, encontrou o mais próximo de uma família. “Perdi todos os meus entes queridos, mas aqui me sinto acolhido de verdade”, afirmou com gratidão.

Busca de sentido

Outro momento tocante foi o relato de L.S.S., ex-trabalhador embarcado que, em 2016, perdeu toda a família durante uma enchente enquanto estava em alto-mar. Desde então, vive em busca de sentido, caminhando por diversas cidades, enfrentando o luto e suas consequências.

C.A.P., por sua vez, inicialmente relutante, falou com poucas palavras sobre as perdas acumuladas em decorrência do uso abusivo de drogas — familiares, amigos e sua própria integridade física. Emocionado, agradeceu à Cáritas pelo acolhimento e pela possibilidade de recomeçar.

Na segunda parte do encontro, a equipe propôs uma dinâmica marcante: apresentaram uma caixa misteriosa, com a mensagem: “aqui dentro contém as maiores referências que alguém pode ter ao longo da vida”. Ao abrirem, os acolhidos se depararam com um espelho. A proposta simbólica convidava cada um a reconhecer-se como sua maior motivação.

A reação foi imediata e profunda. R.A. refletiu: “essa atividade da caixa me fez pensar que o espelho é a melhor máquina fotográfica. Você pode olhar e enxergar quem está ali. Seja bonito ou feio, é você quem está com você todos os dias”. Entre lágrimas, sorrisos e abraços, o momento se transformou em um exercício coletivo de autoconhecimento, dignidade e valorização humana.

A equipe da Casa de Passagem Santa Teresa de Calcutá concluiu o encontro reafirmando uma verdade muitas vezes esquecida: “Nem todas as pessoas em situação de rua estão onde estão por escolha. Muitas esperam apenas um olhar de dignidade, alguém que as ajude a resgatar o ser humano que existe dentro delas.”