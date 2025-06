Cachoeiro: emissão de RG é suspensa após furto no Posto da PC

O Posto de Identificação da Polícia Científica, em Cachoeiro, foi alvo de criminosos. O local é utilizado para atendimentos de emissão do Registro Geral (RG).

Segundo a Polícia Científica, o furto foi descoberto na manhã desta segunda-feira (2). Por conta disso, os moradores que estavam agendados para a emissão da carteira de identidade não puderam ser atendidos.

Ainda segundo a PC, uma perícia foi aberta para realizar um levantamento dos bens furtados, com o objetivo de iniciar as investigações do fato, por parte da Polícia Civil. No entanto, até o momento, foi confirmado o furto de uma câmera.

A previsão é de que o atendimento seja restabelecido a partir das 13h, caso nenhum equipamento essencial ao funcionamento do serviço tenha sido danificado.

Foto: Divulgação