Cachoeiro: hospital está com diversas vagas de emprego disponíveis

Precisando trabalhar? O Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) está com processo seletivo aberto, para a ocupação de diversas vagas de emprego no município.

No total, o hospital abriu vagas para cinco diferentes cargos: auxiliar de serviços gerais, auxiliar de copa, auxiliar de higienização, técnico de enfermagem e enfermeiro. Confira o que é necessário para a ocupação de cada oportunidade.

Auxiliar de serviços gerais

Requisitos: Organização, agilidade e ensino fundamental completo.

Benefícios: Plano odontológico, alimentação na empresa e Gympass (Wellhub).

Auxiliar de copa

Requisitos: Ensino fundamental completo, habilidades para trabalhar em equipe, organização, disponibilidade de horário e agilidade.

Benefícios: Plano odontológico, ticket alimentação, alimentação na empresa e Gympass (Wellhub).

Auxiliar de higienização

Requisitos: Ensino fundamental completo, habilidades para trabalhar em equipe, organização e disponibilidade de horário e agilidade.

Benefícios: Plano odontológico, ticket alimentação, alimentação na empresa e Gympass (Wellhub).

Técnico de enfermagem

Requisitos: Curso técnico completo e registro ativo no Conselho, domínio de técnicas básicas de enfermagem, ter habilidades para trabalhar em equipe, possuir empatia, ter boa comunicação escrita e verbal, ser organizado, disponibilidade de horário e domínio básico em informática.

Benefícios: Plano odontológico, alimentação ne empresa e Gympass (Wellhub).

Enfermeiro

Requisitos: Ensino superior completo, registro no Conselho, ter habilidades para trabalhar em equipe, capacidade de liderança, possuir empatia, ter boa comunicação escrita e verbal, organização, proatividade e disponibilidade de horário.

Benefícios: Plano odontológico, alimentação ne empresa e Gympass (Wellhub).

Os interessados nas oportunidades de emprego, devem realizar o cadastro e enviar o currículo no site oficial do Hospital Evangélico. Clique aqui para participar!

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui