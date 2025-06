Cachoeiro inicia classificação sanitária das padarias do município

A partir da próxima semana, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Sanitária, da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), dará início à classificação das padarias do município. A ação tem como objetivo garantir mais segurança alimentar para a população, além de incentivar a melhoria contínua na qualidade dos serviços oferecidos pelos estabelecimentos.

A primeira etapa do trabalho já foi realizada com a entrega de checklists sanitários em todas as padarias da cidade. O material foi desenvolvido com base nas normas da legislação vigente e serviu como orientação para que os responsáveis pelos estabelecimentos pudessem realizar as adequações necessárias, promovendo boas práticas de higiene e manipulação dos alimentos.

Com o prazo de adequação encerrado, a Vigilância Sanitária passará agora a visitar as padarias para fazer as vistorias e aplicar a classificação. A avaliação será baseada em critérios técnicos, como armazenamento dos alimentos, higiene do ambiente, condições estruturais, manipulação correta dos produtos e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

A classificação será sinalizada por meio de um selo visível ao público, facilitando a identificação dos estabelecimentos que seguem os padrões exigidos. A expectativa é que essa medida contribua para a transparência e para o fortalecimento da relação de confiança entre consumidores e comerciantes.

“Nosso compromisso é proteger a saúde da população e, ao mesmo tempo, apoiar os estabelecimentos na melhoria dos seus serviços. A classificação é uma forma educativa e transparente de estimular boas práticas”, afirma a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.

A Prefeitura de Cachoeiro reforça que a população também tem um papel fundamental nesse processo, observando a presença do selo de classificação e contribuindo com denúncias em casos de irregularidades, por meio dos canais oficiais.