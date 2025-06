Cachoeiro: mulher é assassinada a tiros dentro de carro no BNH

Uma mulher foi morta a tiros na madrugada desta quinta-feira (19) no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações da Polícia Militar, um veículo se aproximou de um carro estacionado e os ocupantes efetuaram diversos disparos. A vítima, que estava no interior do veículo alvejado, não resistiu aos ferimentos.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai apurar a motivação e a autoria do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

