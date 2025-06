Cachoeiro: segunda-feira de sol tímido e possibilidade de chuva; veja

A segunda-feira (2) em Cachoeiro será marcada por variações no tempo. Durante a manhã e a tarde, o sol aparece entre muitas nuvens, criando momentos de céu nublado.

Já à noite, o tempo muda: há previsão de chuva leve, com acumulado estimado em 0,6mm e probabilidade de 83%.

As temperaturas permanecem amenas ao longo do dia. A mínima será de 20°C e a máxima não deve passar dos 25°C, mantendo o clima agradável.

Os ventos sopram de sul/sudeste, com intensidade moderada de 6 km/h. A umidade do ar segue alta, oscilando entre 73% e 94%, o que contribui para a sensação de abafamento, mesmo com temperaturas mais baixas.

O Sol nasce às 06h13min46s e se põe às 17h10min35s. A Lua estará em fase nova, e não há expectativa de arco-íris.

Com tempo instável e céu encoberto, é bom sair de casa com guarda-chuva e atenção redobrada, principalmente à noite.