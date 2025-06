Cachoeiro: sol reaparece e calor retorna nesta segunda; confira

A segunda-feira (24) será de tempo firme em Cachoeiro de Itapemirim, com variação de nuvens ao longo do dia, mas sem previsão de chuva.

De acordo com os institutos meteorológicos, a manhã começa com névoa e o sol aparece entre muitas nuvens. Durante a tarde, o céu se abre um pouco mais, com sol entre poucas nuvens. À noite, o tempo segue estável, com aumento na nebulosidade, mas sem risco de precipitação.

As temperaturas variam entre 17°C e 31°C. A umidade relativa do ar oscila entre 50% e 89%, com vento fraco, de até 5 km/h, vindo do noroeste.

O sol nasce às 6h20 e se põe às 17h12. Não há chance de arco-íris, e a lua segue na fase minguante.