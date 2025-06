Cachoeiro: tempo muda ao longo do dia; veja que horas vai chover

Nesta segunda-feira (9) o tempo será marcado por variações climáticas e possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos do dia. A temperatura mínima para Cachoeiro de Itapemirim é de 19 °C, enquanto a máxima pode chegar a 27 °C.

Durante a manhã, o sol aparece entre muitas nuvens. Já à tarde, o tempo fica mais instável, com previsão de sol e pancadas de chuva. À noite, o cenário se repete: nuvens carregadas devem provocar novos episódios de chuva.

A umidade relativa do ar varia entre 66% e 93%, favorecendo a formação de arco-íris — cuja probabilidade é considerada alta. O volume de chuva esperado é de 3,4 milímetros, com chance de precipitação em 80% do território analisado.

O vento sopra do sudeste a 7 km/h. O sol nasce às 6h16 e se põe às 17h10. A lua está em fase crescente.