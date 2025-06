Cachoeiro terá ações de orientação sobre obesidade infantil e diabetes

Durante o mês de junho, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), promoverá ações de orientação nutricional voltadas à prevenção da obesidade infantil e ao controle do diabetes.

As atividades serão conduzidas por nutricionistas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e têm como objetivo conscientizar a população sobre a importância de hábitos alimentares saudáveis.

As ações voltadas à prevenção da obesidade infantil acontecerão sempre no período da manhã, nas seguintes datas e locais:

12 de junho – UBS Clementina S. O. Dona Tita (bairro Aquidaban)

17 de junho – UBS Dr. Adonai Machado Albuquerque (bairro Ferroviários)

Já as orientações com foco na importância da alimentação no controle da diabetes serão realizadas nos dias:

18 de junho – UBS do bairro Paraíso

19 de junho – UBS Clementina S. O. Dona Tita (Aquidaban)

24 de junho – UBS Dr. Adonai Machado Albuquerque (bairro Ferroviários)

Durante as ações, os profissionais irão fornecer informações práticas sobre alimentação saudável, esclarecer dúvidas e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do acompanhamento regular dessas condições.

“A proposta é levar conhecimento e incentivar mudanças de hábitos que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da população, desde a infância até a fase adulta”, destaca a secretária municipal de Saúde, Renata Fiório.

A iniciativa reforça o compromisso do município com a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas, por meio da educação alimentar e nutricional nas comunidades.