Cachoeiro: veja as farmácias que estão de plantão neste domingo (1º)

Neste domingo (1º), os moradores de Cachoeiro e região que necessitarem de comprar remédios ou produtos de higiene podem recorrer às farmácias que estão de plantão.

Escalas semanais definem quais estabelecimentos estarão disponíveis para atender a população.

