Caixa inicia pagamento da 2ª parcela do saque-aniversário do FGTS

Nesta sexta-feira (20), cerca de 8,1 milhões de trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e foram demitidos sem justa causa entre janeiro de 2020 e fevereiro deste ano começam a receber a segunda parcela do saldo retido acima de R$ 3 mil, totalizando R$ 6,4 bilhões liberados pela Caixa Econômica Federal.

A medida, prevista em uma recente Medida Provisória (MP), representa uma ação do governo para liberar recursos retidos aos trabalhadores, com impacto direto na economia e no consumo interno. O saque contempla os nascidos entre setembro e dezembro, que receberão a diferença entre os R$ 3 mil já liberados em março e o valor restante dos depósitos realizados pelos antigos empregadores.

A Caixa esclareceu que, nesta fase, o pagamento inclui a remuneração dos valores referentes a março, abril e maio, corrigidos pela Taxa Referencial (TR) mais 3% ao ano, conforme a legislação do FGTS.

O pagamento será efetuado automaticamente na conta vinculada no aplicativo FGTS para 85% dos beneficiários. Os demais terão que procurar agências da Caixa, casas lotéricas ou terminais de autoatendimento para realizar o saque.

Na primeira etapa, iniciada em março, 10,1 milhões de trabalhadores sacaram R$ 5,3 bilhões, de um total de 12,2 milhões com direito ao benefício. A previsão é que aqueles que ainda não realizaram o saque o façam até 27 de junho, prazo após o qual voltam a valer as regras tradicionais do saque-aniversário.

O governo ressalta que a MP que liberou esses recursos é excepcional e retroativa, válida apenas para demitidos até fevereiro de 2025, e que os trabalhadores desligados a partir de março continuarão a ter os saldos retidos, recebendo apenas a multa rescisória de 40%.

Entre os beneficiados, apenas 2,5 milhões terão direito ao saldo integral, enquanto os demais já tiveram descontada a antecipação do saque-aniversário, modalidade de crédito oferecida por instituições financeiras.

Confira o calendário de pagamentos da segunda etapa:

17 de junho: nascidos em janeiro, fevereiro, março e abril (e que cadastraram conta no aplicativo);

18 de junho: nascidos em maio, junho, julho e agosto;

20 de junho: nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro.

Esta ação do governo visa movimentar a economia e garantir liquidez para milhões de trabalhadores, em um cenário de retomada econômica gradual.