Calendário PIS 2025; veja quem recebe neste mês de junho

Os trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto terão o abono salarial PIS-Pasep 2025 pago nesta segunda-feira (16).

Quem tem direito ao benefício, tem até o dia 29 de dezembro para efetuar o saque. Pode receber o abono salarial pessoas que receberam até dois salários-mínimos por mês e trabalharam por pelo menos 30 dias no ano-base.

O abono salarial é concedido anualmente a trabalhadores de empresas públicas, que atendem aos requisitos do programa.

