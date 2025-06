Caminhão perde freio e trabalhador morre atropelado em Muqui

Um homem morreu na última quinta-feira (5) após ser atropelado por um caminhão desgovernado na região da Serra da Aliança, zona rural de Muqui.

De acordo com a Polícia Militar, um caminhão carregado de tijolos havia apresentado defeito mecânico e aguardava outro veículo para realizar o transbordo da carga. Durante a operação, um segundo caminhão perdeu o freio na descida da serra. O veículo desceu desgovernado, atingindo frontalmente o caminhão estacionado.

Três pessoas que estavam próximas tentaram fugir. Um dos trabalhadores subiu em uma estrutura de manilhas para se proteger, mas foi atingido e morreu no local.

O caminhão que perdeu o controle ainda capotou e ficou destruído. O motorista e o passageiro sofreram escoriações leves e foram socorridos pelo Samu.

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e esteve no local. Segundo a PM, o condutor de um dos veículos não possuía habilitação. O teste do bafômetro apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui