Caparaó leva cultura, gastronomia e tradição à Feira dos Municípios

A região do Caparaó Capixaba marcará presença na Feira dos Municípios 2025 com uma programação que promete destacar os sabores, sons e tradições das montanhas do Espírito Santo. Composta por 12 municípios, a região apresentará ao público suas potencialidades turísticas, a gastronomia típica e a força da produção de cafés especiais.

O presidente do Consórcio do Caparaó Capixaba e prefeito de Muniz Freire, Dito Silva (PSB), destacou a importância da participação regional no evento. “Estamos muito entusiasmados em levar a essência da nossa região para a feira. O Caparaó é feito de gente que valoriza suas raízes e acredita na força da união entre os municípios”, afirmou.

Para o gestor, o evento é uma oportunidade estratégica para divulgar as riquezas culturais, o sabor da comida típica e o potencial turístico da região. “Queremos que cada visitante se sinta acolhido. O Caparaó está preparado para emocionar, surpreender e encantar”, completou.

Gastronomia e cafés premiados

Na área gastronômica, o público poderá experimentar pratos típicos da culinária rural, preparados com ingredientes locais e receitas tradicionais. A proposta é oferecer uma experiência autêntica, com sabores que remetem ao fogão à lenha e à vida no campo.

Os cafés especiais da região também terão destaque. Reconhecidos nacional e internacionalmente, os grãos produzidos no Caparaó serão apresentados em microlotes para degustação. Os visitantes poderão conhecer o processo de produção e conversar com pequenos produtores, que são os protagonistas da cadeia do café local.

Cultura popular e artesanato

A programação cultural trará apresentações de manifestações populares como moda de viola, congo e jongo, mantendo viva a tradição do interior capixaba. Artistas locais subirão ao palco com repertórios que exaltam a identidade cultural da região.

O artesanato também terá espaço garantido. Bordados, peças entalhadas em madeira e outros trabalhos manuais produzidos por moradores da região estarão disponíveis para apreciação e compra. A proposta é valorizar os saberes tradicionais e promover a economia criativa local.

Caparaó: destino de natureza e hospitalidade

Com montanhas, cachoeiras e paisagens de tirar o fôlego, o Caparaó Capixaba é apontado como um dos destinos turísticos mais encantadores do Espírito Santo. A presença na Feira dos Municípios visa atrair visitantes para experiências que vão além da contemplação — incluindo turismo rural, de aventura, gastronômico e cultural.

A participação da região reforça o compromisso dos municípios consorciados em promover o desenvolvimento integrado e sustentável, valorizando as potencialidades locais.

Iúna Irupi Ibitirama Guaçuí São José do Calçado Alegre Divino de São Lourenço Muniz Freire Ibatiba Bom Jesus do Norte Jerônimo Monteiro Dores do Rio Preto

Serviço:

Evendo: Feira dos Municípios 2025

Data: 3 a 6 de julho

Local: Pavilhão de Carapina – Serra/ES

Horário de funcionamento:

Quinta-feira (3) – 14h às 22h / Praça de alimentação: 14h às 00h.

Sexta-feira (4) – 14h às 22h / Praça de alimentação: 14h às 00h.

Sábado (5) – 10h às 22h / Praça de alimentação: 10h às 00h.

Domingo (6) – 10h às 18h / Praça de alimentação: 10h às 20h.

Veja o vídeo:

Imagens: Consórcio do Caparaó

*Entrada gratuita / Estacionamento: R$ 15,00

