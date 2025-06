Capelinha convida para missa de um mês de falecimento de Irmã Otília

A Capelinha Santa Casa anunciou nesta terça-feira (24) a missa de um mês de falecimento da Irmã Otília. A cerimônia acontecerá na próxima quinta-feira (26) às 17h na Capelinha localizada na Santa Casa de Misericórdia em Cachoeiro de Itapemirim.

Irmã Otília faleceu aos 91 anos, no dia 26 de maio, após lutar contra um câncer descoberto pouco antes de sua morte.

Irmã Otília foi exemplo de humildade, dedicação e amor incondicional ao próximo. Sua história e seu legado de fé e cuidado com os mais necessitados permanecerão vivos entre nós.

