Capixaba é condenada a pagar meio milhão ao casal Ewbank-Gagliasso

A influenciadora capixaba Day McCarthy tem três dias para pagar uma dívida de R$ 503.892,85 ao casal de atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso.

A decisão foi publicada no Diário Eletrônico de Justiça e prevê que, caso o valor não seja quitado, ela deverá indicar bens para penhora.

A condenação de McCarthy ocorreu em 2024. Ela foi responsabilizada por danos morais após proferir comentários racistas contra Titi, filha do casal. As declarações, feitas nas redes sociais da influenciadora, provocaram grande repercussão e indignação.

