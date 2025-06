Cariacica celebra 135 anos com shows de rock, rimas e diversão na Nova Orla

A programação cultural em comemoração aos 135 anos de Cariacica teve um encerramento vibrante na noite desta segunda-feira (25), na Nova Orla do município. O público presente conferiu shows de rock‘n’roll e MPB, além de emocionantes batalhas de rima que deram ritmo à festa.

O ponto alto da noite foi a apresentação da cantora Graciella D’Ferraz, que subiu ao palco principal às 21h30 ao som das guitarras elétricas, contagiando a plateia com sua energia. Paralelamente, o grupo Memory Lane também animou o público com seu repertório de rock.

Outras atrações como os grupos Moxuara, Elemento 26 e Os Lopas também passaram pelo palco, antecedidos pelas batalhas de rap Slam, conhecidas como Batalha da Navalha e Batalha de Castelo, que desafiaram o público com rimas afiadas.

Além da música, a noite temática contou com um parque de diversões gratuito, estandes de feira e uma Praça de Alimentação com diversas opções para o público.

Edneia Borges de Andrade, moradora de Porto Novo, destacou a importância do evento para a comunidade. “É bom ter um lugar para ir com a família. Espero que aconteça mais vezes”, afirmou, enquanto passeava com o filho Bryan, de 9 anos. O garoto, fã do personagem local João Bananeira, disse ter gostado muito do evento. “Eu já conhecia o João Bananeira, tenho até um caderno com ele”, contou.

A turista baiana Elzeny, que visitava a irmã na cidade, também elogiou a organização da festa. “Achei bem interessante a estrutura, os barraqueiros, tudo muito organizado”, disse.

As celebrações seguem nesta terça-feira (24) com desfile cívico-militar na Avenida Expedito Garcia e missas às 7h e às 19h30, no Santuário Bom Pastor e Paróquia São João Batista, respectivamente.