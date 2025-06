Cariacica faz 135 anos com festa, shows e cultura na Nova Orla

Para celebrar seus 135 anos de emancipação política, Cariacica preparou uma programação especial repleta de música, cultura e gastronomia. A festa começa nesta quarta-feira (18) e segue até a próxima terça-feira (24), na Nova Orla da cidade, que se transformará em palco de atrações culturais e shows para todos os gostos.

Organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), o evento contará com apresentações de diversos estilos musicais, como sertanejo, forró, MPB e pagode. Os shows acontecerão em dois espaços: o palco principal e um palco auxiliar, garantindo diversidade e entretenimento para o público.

Entre os artistas confirmados estão Zé Geraldo, Pele Morena, Emerson Xumbrega, João Filipe e Rafael, Rony e Ricy, Graciella D’Ferraz, entre outros nomes que prometem agitar o público.

A comemoração também valoriza a produção local, com feiras culturais e gastronômicas que reúnem expositores do município. Os visitantes poderão aproveitar uma variedade de pratos, drinks, chopes artesanais, além de artesanato, produtos da agricultura familiar e empreendimentos locais.

A cultura será destaque com uma tenda cultural destinada ao lançamento de livros e exposições, além da tradicional Tenda João Bananeira, espaço dedicado à valorização da cultura popular cariaciquense.

A entrada é gratuita, e a festa é voltada para toda a família.

Confira a programação:

QUARTA-FEIRA (18/06)

18h – Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira

18h30 – Aulão de forró

18h30 – Orquestra Filarmônica de Mulheres do Espírito Santo

19h – Comitiva Violeira

20h30 – Abertura Oficial da Festa com Oração (Pr. Laniminer Jardim e Robson B. Couto) (Palco principal)

20h45 – Abertura Institucional

20h30 – Show de Zé Geraldo (Palco principal)



QUINTA-FEIRA (19/06)

17h – Abertura do Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira

17h – Exposição de Elaine Sohelo com Casario de Cariacica Sede

Noite Gospel

17h – Marquinho – (Palco auxiliar)

19h – DJ Lenne – (Palco principal)

20h – Mateus do Sax – (Palco principal)

21h – Jhon Brito – (Palco principal)



SEXTA-FEIRA (20/06)

16h – Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira

16h – Lançamento de Livro/Saral Literário – (Palco auxiliar)

18h30 – Quadrilha Arraiá do Abra Show

Noite do Pagode

18h – Samba K Gente – (Palco auxiliar)

19h – De Bem com A Vida (Palco principal)

20h – Pagode e Cia – (Palco auxiliar)

20h30 – Emerson Xumbrega – (Palco principal)

21h30 – Pele Morena – (Palco principal)

SÁBADO (21/06)

16h – Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira

16h – Apresentação Projeto de Capoeira Transformando Vidas (Mestre Baixinha/Mestre Claudio)

Noite sertaneja

17h – Exposição do artista Hiago Silva

17h – José Araújo – (Palco auxiliar)

18h – Matheus Araújo – (Palco principal)

19h – Leka Rodrigues – (Palco auxiliar)

20h – Rony e Ricy – (Palco principal)

21h – Wallace Aguiar – (Palco auxiliar)

21h30 – João Filipe e Rafael



DOMINGO (22/06)

10h – Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira

10h – Encontro das Bandas de Congo (Palco principal) 12h – Rodrigo Freitas (Palco auxiliar)

13h30 – Magioni (Palco auxiliar)

14h30 – Gastação infinita – (Palco auxiliar) 15h30 – DJ Ceará – (Palco auxiliar)

17h – Arraiá do Albino

18h – Blocos Em Cima da Hora – (Palco principal)

Noite do Samba

19h – União Jovem de Itacibá (Palco principal)

20h – Independente de Boa Vista – (Palco principal)

SEGUNDA-FEIRA (23/06)

18h – Parque de Diversões, da Praça de Alimentação e dos estandes da Feira

18h – Batalha da Navalha e Batalha de Castelo

Noite do MPB/Rock

18h30 – Os Lopas – (Palco principal)

19h30 – Elemento 26 – (Palco auxiliar)

20h – Moxuara (Palco principal)

21h – Memory Lane (Palco auxiliar)

21h30 – Graciella D’Ferraz (Palco principal)



TERÇA-FEIRA (24/06)

7h – Missa no Santuário Bom Pastor

9h – Desfile cívico-militar na Expedito Garcia

19h30 – Missa na Paróquia São João Batista