Carreta tomba em São Mateus e assusta motoristas

Uma carreta tombou na manhã desta terça-feira (10) na BR-101, em São Mateus. O acidente aconteceu nas proximidades da unidade da Petrobras e chamou a atenção de motoristas que passavam pela via.

Apesar da gravidade, o condutor não sofreu ferimentos e conseguiu sair da cabine sem ajuda. Entretanto, ele recusou atendimento médico.

As causas do tombamento ainda serão apuradas, mas não houve registro de vazamento de carga ou interdição total da pista. O trânsito seguiu em sistema pare e siga até a remoção do veículo.