Casa & Cia está contratando; confira as vagas disponíveis em Cachoeiro

A Casa & Cia Decor, loja especializada em decoração, cama, mesa e banho, está com vagas de emprego disponíveis.

As oportunidades são para os cargos de Vendedora e Caixa/Administrativo. Para participar do processo seletivo, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

