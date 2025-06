Casagrande anuncia R$ 150 mi em obras no aniversário de Cariacica

Durante as comemorações pelos 135 anos de emancipação de Cariacica, nesta terça-feira (24), o governador Renato Casagrande (PSB) transformou o palanque cívico em vitrine de gestão e parceria institucional com o prefeito Euclério Sampaio (MDB). Acompanhado do vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), Casagrande anunciou quase R$ 150 milhões em novos investimentos no município, incluindo a inauguração de obras e a assinatura de ordens de serviço em infraestrutura e educação.

A movimentação política reforça a estratégia do Palácio Anchieta de consolidar bases em cidades-chave da Região Metropolitana. Em Cariacica, município historicamente carente de investimentos estaduais, a presença frequente do governo e os repasses volumosos têm servido para reposicionar o município no mapa do desenvolvimento capixaba.

Na programação oficial, o governador participou do tradicional desfile cívico-militar na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande. No entanto, os gestos de governo foram além do simbolismo: foram entregues obras de drenagem e pavimentação no bairro Retiro Saudoso, com investimento de R$ 26 milhões, e assinadas dez ordens de serviço que somam R$ 82 milhões para novas intervenções urbanas.

Todas as obras são executadas pela Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), sob comando de Marcos Soares, e beneficiam diretamente cerca de 375 mil moradores. O pacote inclui melhorias em dezenas de ruas, construção de muros de contenção e expansão do Parque Linear Osvaldo Viola, no bairro Jardim América.

Na área da Educação, o governo estadual anunciou aportes superiores a R$ 40 milhões por meio do Funpaes, para reformas, ampliações e compra de equipamentos tecnológicos em escolas da rede municipal. A medida reforça a linha de atuação do governo Casagrande em descentralizar investimentos educacionais, priorizando a estrutura da educação básica nos municípios.

Casagrande aproveitou a ocasião para reforçar o discurso de transformação e reabilitação da imagem de Cariacica. “Há pouco tempo a cidade era marginalizada, sem investimentos. Hoje, é uma cidade que recebe aportes significativos. Seguiremos presentes para realizar sonhos, com um governo organizado e municipalista”, declarou.

O vice-governador Ricardo Ferraço destacou o desempenho fiscal do Estado como diferencial para manter a capacidade de investimento. Segundo ele, o Espírito Santo ocupa posição de destaque nacional em taxa de investimento com receita própria, “praticamente empatado com o primeiro lugar”. Ferraço também valorizou a parceria política com a gestão municipal. “Cariacica está melhorando, crescendo e evoluindo, fruto de uma gestão com contas equilibradas e compromisso com o municipalismo.”

A visita de Casagrande e a entrega de investimentos acontecem em meio a movimentações políticas de olho nas eleições municipais de 2024. A presença do governador e do vice-governador ao lado de Euclério sinaliza apoio à reeleição do atual prefeito e fortalece a aliança entre PSB e MDB na capital capixaba.