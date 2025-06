Castelo: aves são resgatadas de cativeiro ilegal em operação conjunta

Um criadouro clandestino de animais domésticos e exóticos foi descoberto durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar com o Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema), na manhã desta quinta-feira (12), em Castelo. A ação foi realizada no bairro Santa Bárbara e contou com o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

No local, os agentes encontraram dezenas de pássaros mantidos em condições precárias, além de gaiolas e viveiros. Os indícios de maus-tratos foram constatados pelas equipes, que atuaram na identificação e recolhimento dos animais.

Todo o material foi recolhido, com acompanhamento da autoridade policial. O responsável pela residência foi conduzido à Delegacia de Castelo, onde assinou um termo circunstanciado por maus-tratos a animais silvestres e foi liberado após se comprometer a comparecer em juízo.

Além das medidas criminais, o morador também foi autuado administrativamente, conforme prevê a legislação ambiental estadual. A operação teve como objetivo coibir práticas ilegais e reforçar a proteção da fauna capixaba.