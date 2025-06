Castro desafia Bolsonaro e impõe rumo à direita no RJ

Embora compartilhem o mesmo partido, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), e o ex-presidente Jair Bolsonaro não falam a mesma língua quando o assunto é a formação da chapa majoritária da direita fluminense para as eleições de 2026.

Impedido de disputar a reeleição, Castro trabalha nos bastidores para emplacar o nome do atual presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União Brasil), como seu sucessor no Palácio Guanabara, com apoio formal do PL. A movimentação, no entanto, contraria a vontade de Bolsonaro, que tenta influenciar diretamente na composição da chapa, especialmente na escolha do candidato a vice-governador.

Nos bastidores, o governador fluminense argumenta que a legenda já estará contemplada com as duas vagas ao Senado que estarão em disputa no estado em 2026 — uma delas reservada ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que buscará a reeleição, e a outra para o próprio Cláudio Castro.

Com esse cenário, Castro avalia que não haverá espaço para que o PL também indique o vice de Bacellar. A estratégia, segundo ele, é buscar um nome de centro-direita, com o objetivo de ampliar a base de apoio e agregar outras siglas à coligação.

A divergência revela uma disputa interna no campo bolsonarista e sinaliza que o jogo pela sucessão no Rio de Janeiro será marcado por embates mesmo dentro do próprio PL.