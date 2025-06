Cesta básica: pesquisa revela preços em supermercados de Cachoeiro

O Procon de Cachoeiro de Itapemirim disponibilizou, na última segunda-feira (2), uma nova edição da pesquisa semanal de preços da cesta básica. O levantamento completo está disponível no site da Prefeitura, por meio do link do arquivo tabela-cesta-basica-de-02-de-junho-de-2025.pdf, acessível na página do órgão de Defesa do Consumidor.

A pesquisa contempla dados fornecidos por 16 estabelecimentos comerciais do município, que informaram os preços praticados para uma variedade de itens essenciais. A lista inclui alimentos como arroz, feijão, carne, leite, macarrão, ovos e frango, além de produtos de higiene pessoal e limpeza doméstica, como sabão em pó, sabonete e creme dental.

Entre os estabelecimentos analisados, o menor valor total da cesta básica foi de R$ 324,18. O segundo menor preço encontrado foi de R$ 333,76, considerando todos os produtos avaliados na pesquisa.

Divulgado semanalmente, o levantamento tem como principal objetivo auxiliar os consumidores no planejamento financeiro, promovendo uma melhor organização dos gastos e incentivando a economia doméstica das famílias de Cachoeiro. As atualizações são publicadas sempre às segundas-feiras no site oficial do Procon Cachoeiro: www.cachoeiro.es.gov.br/procon.