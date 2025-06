Chat GPT fora do ar! Veja alternativas à IA

O Chat GPT amanheceu fora do ar nesta terça-feira (10). De acordo com o site Downdetector, que monitora registros de reclamações, foram registrados cerca de 283 notificações relacionadas a instabilidade ou problemas na Inteligência Artificial.

As reclamações começaram por volta das 7 horas em cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Salvador, Brasília, Recife, São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Curitiba.

Por causa do ocorrido, as buscas pela palavra Chat GPT ficaram em alta no Google Trends. Além disso, algumas pessoas também pesquisaram sobre inteligências artificiais alternativas.

Como sugestão, pode-se citar a Google Gemini.