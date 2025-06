Chelsea x Los Angeles FC AO VIVO: onde assistir e escalações

Chelsea e Los Angeles FC entram em campo nesta segunda-feira (16), às 16h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Fashion, em Atlanta, nos Estados Unidos, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes 2025. Contudo, onde assistir Chelsea x Los Angeles FC ao vivo?

O jogo será exibido pelo SporTV (TV por assinatura), Cazé TV (YouTube) e também na plataforma DAZN (streaming), com início marcado para as 16h (horário de Brasília).

Chelsea aposta em protagonismo

O Chelsea estreia no Mundial com a responsabilidade de confirmar seu favoritismo. Após uma temporada de reconstrução, o clube inglês encara o torneio como oportunidade de reafirmação internacional. A equipe aposta na qualidade do elenco e na intensidade do seu estilo de jogo para se impor logo na primeira rodada.

Além disso, o time londrino vê o confronto como um teste importante de maturidade coletiva.

Estreia com ambição para o LAFC

O Los Angeles FC chega determinado a representar bem o futebol norte-americano. Com uma preparação focada e elenco motivado, a equipe quer transformar o fator local, mesmo jogando fora de casa, em vantagem, apoiando-se na atmosfera do estádio e no ritmo de jogo intenso da MLS.

Por outro lado, o desafio de enfrentar um gigante europeu é encarado com seriedade e sem deslumbramento.

O que esperar deste jogo pelo Mundial de Clubes 2025

O Chelsea deve buscar o controle com posse e construção paciente, enquanto o LAFC tende a acelerar o jogo com transições rápidas e marcação alta. Dessa forma, o resultado pode depender da eficiência nas conclusões e da solidez defensiva.

Enquanto isso, o fator estreia adiciona uma dose de imprevisibilidade à partida.

Onde assistir Chelsea x Los Angeles FC ao vivo

Prováveis escalações

Chelsea (técnico Enzo Maresca): Robert Sánchez, Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Madueke, Pedro Neto e Delap.

LAFC (técnico Steve Cherundolo): Lloris, Palencia, Long (Marlon), Segura e Hollingshead; Igor Jesus, Tillman e Delgado; Ordaz, Ebobisse e Bouanga.

Ficha técnica

1ª rodada do Grupo D do Mundial de Clubes 2025

Data: Segunda-feira, 16 de junho de 2025

Segunda-feira, 16 de junho de 2025 Horário: 16h (horário de Brasília)

16h (horário de Brasília) Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos

MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos Transmissão: SporTV (TV por assinatura), Cazé TV (YouTube) e DAZN (streaming)