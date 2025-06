Chocante! Homem ateia fogo na própria mãe após discussão no ES

Um homem ateou fogo na própria mãe após uma discussão entre os dois, na comunidade de Jurama, em Vila Valério, no último sábado (31). A vítima sofreu queimaduras graves e precisou ser levada de helicóptero para um hospital especializado na Grande Vitória.

De acordo com informações da Polícia Militar, no Pronto Atendimento de Vila Valério, funcionários relataram que a vítima deu entrada na unidade com queimaduras no corpo. Testemunhas afirmaram que o autor teria sido o próprio filho da vítima.

Os militares realizaram buscas e encontraram o indivíduo, de 20 anos, em uma residência. Ao ser questionado, ele e o irmão disseram que a mãe sofre de transtornos psicológicos, faz uso de medicamentos e entorpecentes. Segundo eles, a mãe, em crise, tentou contra a própria vida.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito, de 20 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Nova Venécia, ouvido e liberado, já que a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.

O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vila Valério.