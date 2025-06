Chuvas no RS: duas mortes e mais de mil pessoas desalojadas

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana fizeram mais duas vítimas fatais. Um homem de 65 anos e uma mulher de 54 morreram na localidade de Linha Curitiba, no interior do município de Candelária, após tentarem atravessar, em um veículo Gol, uma área alagada pelo transbordamento do Arroio Minhoquinha.

Segundo informações da Defesa Civil, os corpos foram encontrados pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado durante as buscas iniciadas após o desaparecimento do casal. As causas das mortes e as circunstâncias do incidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil.

O Rio Grande do Sul enfrenta um novo período de instabilidade climática. De acordo com o governo estadual, algumas regiões já acumulam mais de 350 mm de chuva desde o fim de semana. A previsão é de mais 120 mm de precipitação nas próximas 24 horas em diversas localidades.

Em pronunciamento nesta quarta-feira (18), o governador Eduardo Leite (PSD) afirmou que o governo segue mobilizado e monitorando a situação. “Estamos atuando com todas as forças para mitigar os impactos e proteger a população”, disse.

Até o momento, a Defesa Civil contabiliza 1.336 pessoas desalojadas e cerca de 1.000 em abrigos em todo o estado. O município de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, é um dos mais afetados, com 89 pessoas desalojadas e 28 desabrigadas. Em Cachoeira do Sul, 13 moradores estão em abrigos e outros sete foram obrigados a deixar suas casas.

Nas últimas 24 horas, 56 famílias — um total de 178 pessoas — sofreram algum tipo de impacto devido às chuvas. Deste total, 24 famílias (84 pessoas) ficaram desalojadas e buscaram abrigo com parentes ou amigos, enquanto outras duas famílias (nove pessoas) estão sendo acolhidas no Centro Desportivo Municipal (CDM).

A Defesa Civil informou que segue em articulação com os municípios para ativar os Planos de Contingência e adotar medidas preventivas diante do risco de novos alagamentos e inundações. Os alertas e orientações podem ser acessados no site oficial do órgão.

Tragédia recente

O estado ainda se recupera da grave tragédia climática registrada no ano passado, que deixou 169 mortos, 806 feridos e mais de 2,3 milhões de pessoas afetadas. Ao todo, 471 dos 497 municípios gaúchos — o equivalente a 94,7% — foram atingidos. Cerca de 581 mil pessoas ficaram desalojadas e 65 mil precisaram ser acolhidas em abrigos.