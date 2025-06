Chuvas no RS perdem força, mas deixam desalojados e alerta ativo

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul desde o início da semana começaram a perder intensidade nesta quinta-feira (19), segundo a Climatempo, mas o estado ainda enfrenta condições climáticas instáveis em várias regiões.

De acordo com o serviço meteorológico, as precipitações devem continuar por mais alguns dias, principalmente na Serra Gaúcha, Missões e Campanha, com tendência de redução gradual a partir desta sexta-feira (20) e durante o sábado (21). “Há indicação de enfraquecimento das chuvas a partir de hoje, com diminuição inicial nas áreas que tiveram maiores acumulados nos últimos dias”, informou a Climatempo em boletim divulgado às 15h51.

Em razão da persistência da chuva, a Defesa Civil estadual mantém o alerta para moradores e visitantes das regiões norte e nordeste, recomendando atenção às áreas de risco devido ao risco moderado de alagamentos.

Até o final da tarde desta quinta, o governo contabilizava pelo menos 2.993 pessoas desalojadas e outras 1.583 desabrigadas no estado. Conforme definição oficial, desalojados são aqueles que deixaram suas residências, mas estão abrigados temporariamente em casas de familiares, amigos ou estabelecimentos privados. Já os desabrigados foram direcionados para abrigos públicos ou instituições assistenciais.

As chuvas também já causaram duas mortes confirmadas e deixaram uma pessoa desaparecida.

De acordo com a Agência Brasil, equipes do Corpo de Bombeiros, Brigada Militar, Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias (IGP) seguem mobilizadas, especialmente em cidades ribeirinhas, onde os níveis dos rios são monitorados constantemente.

Na cidade de Lajeado, no Vale do Taquari, cerca de 110 km de Porto Alegre, o Rio Taquari atingiu a cota de inundação de 19 metros na manhã de quarta-feira (18). A prefeitura realizou a remoção preventiva de famílias de áreas abaixo da cota de 21 metros, acionou o plano de contingência municipal e decretou estado de alerta.

O nível do rio atingiu o pico de 22,63 metros por volta das 13h desta quinta (19), mas desde então começou a diminuir lentamente, chegando a 22,29 metros às 16h45, conforme dados do Serviço Geológico do Brasil.