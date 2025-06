Cidade do Sul do ES fatura “bolada” na Mega-Sena

O resultado da Mega-Sena fez um apostador do Sul do Espírito Santo muito feliz nesta quinta-feira (5). De acordo com a Caixa Econômica Federal, a aposta ganhadora foi do município de Iconha e conquistou o prêmio de R$ 37.891,21.

ICONHA/ES CASA LOTERICA ESTRELA DALVA CASA LOTERICA ESTRELA DALVA LTDA 6 Fisico Não Simples 1 R$ 37.891,21.

Os números sorteados no Espaço da Sorte, em São Paulo, foram: 08-23-32-34-35-57. Além dessa aposta, a quina também fez outras 83 apostas ganhadoras.

Entre os que acertaram quatro números, o resultado da Mega-Sena contemplou 5.126 apostas com R$ 876,47. Ninguém acertou as seis dezenas.

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado, neste sábado (7). A estimativa de prêmio é de R$ 51.000.000,00. Para conferir o resultado da Mega-Sena, os interessados devem acessar o site da https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/Mega-Sena.aspx.

Também podem acompanhar o sorteio ao vivo através do canal da Caixa no You Tube.