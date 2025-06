CMBio muda regras para visitação ao Pico da Bandeira; veja o que muda

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) anunciou novas regras para quem deseja visitar o Pico da Bandeira, localizado na divisa entre Minas Gerais e Espírito Santo. As mudanças afetam principalmente os turistas que pretendem fazer a trilha em formato “bate e volta”, ou seja, subir e descer no mesmo dia.

De acordo com as novas diretrizes, a entrada no Parque Nacional do Caparaó para esse tipo de visita só será permitida por ordem de chegada, em fila única, entre 7h e 9h da manhã. Fora desse horário, o acesso não será autorizado.

Com 2.892 metros de altitude, o Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil. A trilha de ida e volta até o topo leva, em média, 8 horas para ser concluída. Por isso, o parque recomenda que os visitantes iniciem a caminhada o mais cedo possível, garantindo tempo hábil para o retorno antes do anoitecer.

Outra exigência obrigatória é o uso de lanterna individual — lanternas de celular não são aceitas. Segundo a administração do parque, o item é essencial mesmo em caminhadas diurnas, pois serve como medida de segurança em caso de atrasos no percurso.

O ICMBio também alerta para a necessidade de preparo físico e logístico por parte dos visitantes, já que o trajeto possui trechos íngremes e variação de temperatura. Já os interessados em acampar devem preencher um formulário disponível no guia do visitante, acessível no site oficial do parque.

As novas medidas têm como objetivo reforçar a segurança dos visitantes e preservar as condições ambientais da trilha.