Colisão entre motocicletas deixa mulher ferida em Mimoso do Sul

Uma mulher ficou ferida após a colisão entre duas motocicletas em frente à sede da Prefeitura de Mimoso do Sul, na última quinta-feira (12).

Segundo os militares, uma das motociclistas envolvidas não possuía habilitação. Após as verificações, o veículo foi liberado para um condutor habilitado, que ficou responsável pela remoção.

Já a outra motociclista recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do Samu no local e foi encaminhada ao hospital de Cachoeiro de Itapemirim para cuidados médicos.

Testemunhas informaram que o acidente aconteceu quando uma das motos invadiu repentinamente a pista da outra, o que impossibilitou qualquer tentativa de desvio. As autoridades adotaram as medidas administrativas cabíveis e orientaram os envolvidos.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui