Com apoio de Euclério, Ricardo Ferraço amplia força política rumo ao Governo do ES

O vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), consolidou mais um passo decisivo em sua pré-candidatura ao Palácio Anchieta ao receber apoio público e entusiástico do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), durante um grande evento realizado na noite desta segunda-feira (9), na Grande Vitória.

A declaração aconteceu diante de um público estimado em mais de 6 mil pessoas, que lotaram uma casa de show, em Cariacica. O ato político revelou a crescente mobilização em torno do nome de Ferraço, que tem percorrido o estado com o discurso da continuidade administrativa e da responsabilidade com os resultados obtidos na atual gestão de Renato Casagrande.

Em seu pronunciamento, Euclério destacou os avanços conquistados em Cariacica com a parceria entre prefeitura e Governo do Estado, e reforçou sua confiança no vice-governador para dar continuidade a esse modelo. “Cariacica vive um novo momento, e com Ricardo tenho certeza que vamos continuar e avançar”, afirmou o prefeito, selando seu apoio.

Já Ferraço adotou o tom técnico e pragmático que tem marcado sua pré-campanha, evitando personalismos e ideologias e focando em planejamento, gestão e resultados. “O Espírito Santo hoje é admirado pelos capixabas porque tem um governo trabalhador. Nós não fazemos política com gritaria, nem com radicalismo. Quem planeja tem futuro. O nosso planejamento é dar continuidade à obra de Casagrande”, discursou, sendo ovacionado pelos presentes.

O evento também reuniu lideranças de peso da política capixaba, entre elas os deputados federais Messias Donato (Republicanos) e Gilson Daniel (Podemos), além de deputados estaduais como Marcelo Santos (União), Denninho (União), Mazinho dos Anjos, Janete de Sá (PSB), José Esmeraldo (PDT), Allan Ferreira (Podemos) e Xambinho (Podemos). O prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), também marcou presença.

A mobilização em Cariacica reforça o capital político de Ricardo Ferraço na Grande Vitória e sinaliza que o MDB pretende construir uma candidatura robusta, ancorada em alianças estratégicas e em um discurso de continuidade com responsabilidade.