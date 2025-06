“Como Treinar o Seu Dragão” chega aos cinemas de Cachoeiro

“Como Treinar Seu Dragão” chega aos cinemas de Cachoeiro de Itapemirim. Na ilha de Berk, onde vikings e dragões vivem em constante confronto, o jovem Soluço tenta provar seu valor, apesar de ser subestimado pelo próprio pai, o chefe da aldeia.

Tudo muda quando ele captura um raro Fúria da Noite, mas, em vez de matá-lo, decide poupá-lo. A atitude dá início a uma improvável amizade com o dragão, que recebe o nome de Banguela. Ao lado da destemida Astrid e do ferreiro Bocão, Soluço descobre que os dragões não são inimigos, mas criaturas incompreendidas. A aliança entre os dois muda o destino da vila e desafia antigas tradições.

Rei dos Reis 2D

———————————————————

Missão: Impossivel – O Acerto Final 2D

——————————————————–

Premonição 6: Laços de Sangue 2D

————————————————————————-

Como Treinar o Seu Dragão 3D

————————————————————————-

Lilo & Stitch 3D

——————————————————–

Elio 3D

————————————————————————–

Elio 2D

———————————————————

Exterminio: A Evolução 2D

Como Treinar O Seu Dragão 2D

—————————————————————————

Rei dos Reis 2D

——————————————————-

Elio 3D

——————————————————-

Exterminio: A Evolução 2D

—————————————————————————

Lilo & Stitch 2D

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui