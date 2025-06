Conferência destaca cultura como estratégia de futuro

Entre os dias 11 e 14 de junho, a Capital capixaba recebe a Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, um dos maiores encontros sobre sustentabilidade do país. Realizado na Praça do Papa, na Capital capixaba, o evento contará com uma série de painéis temáticos que dialogam com os desafios e as soluções para um futuro mais justo e equilibrado. Entre os destaques da programação está o painel “Identidade criativa: cultura como estratégia de futuro no Brasil”.

O painel reúne três profissionais com trajetórias diversas, que exploram a cultura como ferramenta de transformação social, inovação urbana e desenvolvimento sustentável. O debate parte da premissa de que a identidade cultural é um ativo estratégico na construção de políticas públicas, inclusão social e regeneração urbana.

Confira os painelistas confirmados:

Victor Nunes Toscano – Economista e mestre pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), atua como especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no Governo do Estado. Já foi coordenador de Estudos Econômicos no Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) e, desde 2017, integra o Núcleo de Avaliação e Gestão da Informação da Secretaria de Estado de Direitos Humanos (Setades). Tem atuação voltada ao planejamento e avaliação de políticas públicas, com foco em inclusão e desenvolvimento territorial.

Starley Bonfim Silva – Artista urbano desde 2010, é fundador do coletivo FG Crew e diretor executivo da iÁ Estúdio. É também idealizador do Festival Origraffes, que promove o graffiti como linguagem de resistência e expressão identitária. Reconhecido pelo uso do realismo e das temáticas da Afrodiáspora, já participou de festivais internacionais como o Meeting of Styles (Dinamarca) e o ArtScape (Suécia), além de desenvolver projetos de intervenção urbana na Noruega.

Carolina Ruas – Jornalista, produtora e gestora cultural, é graduada em Comunicação Social pela Ufes e tem especialização em Gestão Cultural pelo Senac São Paulo. Atua em projetos interdisciplinares que articulam arte, tecnologia, educação e processos colaborativos. Atualmente é subsecretária de Políticas Culturais da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo, com foco na democratização do acesso à cultura e no fortalecimento das economias criativas locais.

O painel “Identidade criativa” propõe uma reflexão sobre como a cultura pode ser incorporada como eixo estruturante nas políticas públicas e nos debates sobre sustentabilidade, especialmente em um país marcado por diversidade e desigualdades históricas.

A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025 é uma realização do Instituto Sustentabilidade Brasil (ISB) e contará com a presença de pesquisadores, lideranças sociais, representantes de comunidades tradicionais, estudantes e gestores públicos de diversas regiões do país. A programação completa será divulgada nos próximos dias. A entrada é gratuita e aberta ao público.