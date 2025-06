Conferência discute a indústria do petróleo e a sustentabilidade

Entre os dias 11 e 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória (ES), será palco da Conferência Sustentabilidade Brasil, um dos eventos mais relevantes do calendário ambiental brasileiro. A iniciativa reunirá especialistas, lideranças públicas e privadas, estudantes, pesquisadores e cidadãos interessados em construir um futuro mais justo, verde e inovador.

Realizada pelo Instituto Capixaba de Sustentabilidade, a conferência é um convite aberto à sociedade para refletir e debater os caminhos rumo ao desenvolvimento sustentável, com foco em soluções práticas, inovação e compromisso ambiental.

Em um momento em que os desafios climáticos, energéticos e sociais se intensificam, eventos como a Conferência Sustentabilidade Brasil tornam-se ainda mais urgentes. A programação abordará temas essenciais como:

Economia circular

Energias renováveis

Agricultura sustentável

Inovação tecnológica para o meio ambiente

Cidades inteligentes

Gestão de resíduos sólidos

Responsabilidade social corporativa

Educação ambiental e políticas públicas

O objetivo é claro: promover o intercâmbio de conhecimentos, estimular a inovação, fomentar parcerias estratégicas e sensibilizar a população sobre a importância da sustentabilidade em todos os setores da sociedade.

Temas relevantes

No dia 13 de junho acontece o painel “Descomissionamento de plataformas offshore: compliance, sustentabilidade e passivo ambiental”. O tema é de extrema relevância para o Espírito Santo, dada sua vocação petrolífera e os impactos ambientais e regulatórios envolvidos no processo de desativação das estruturas offshore.

Em resumo, o painel discutirá como as empresas podem desativar plataformas offshore de forma a cumprir todas as leis, fazer isso de maneira ambientalmente responsável e lidar eficazmente com quaisquer problemas ambientais legados.

O painel contará com a participação de três especialistas de renome:

Flora Gaspar – Advogada com especialização em Direito Marítimo pela Universidade Erasmus de Rotterdam e mestranda na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Atua em diversas frentes ligadas ao Direito Marítimo e Aduaneiro, trazendo à discussão um olhar jurídico e internacional sobre o tema.

– Advogada com especialização em Direito Marítimo pela Universidade Erasmus de Rotterdam e mestranda na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Atua em diversas frentes ligadas ao Direito Marítimo e Aduaneiro, trazendo à discussão um olhar jurídico e internacional sobre o tema. Jéssica Chan – Gerente comercial do Porto Central, com sólida experiência em planejamento estratégico e gestão de contratos. Jéssica é especialista em Direito Ambiental e traz a perspectiva do setor portuário e seus desafios diante das exigências de sustentabilidade e compliance.

– Gerente comercial do Porto Central, com sólida experiência em planejamento estratégico e gestão de contratos. Jéssica é especialista em Direito Ambiental e traz a perspectiva do setor portuário e seus desafios diante das exigências de sustentabilidade e compliance. Pablo Ramaldes – Engenheiro mecânico e gerente de projetos da Petrobras, com quase duas décadas de atuação no setor de óleo e gás. Lidera a carteira de projetos de descomissionamento no Sudeste do Brasil, coordenando operações complexas com foco em segurança, eficiência e responsabilidade ambiental.

No Centro dos grandes debates

A escolha da Praça do Papa, um dos cartões-postais mais icônicos da Capital, reforça a proposta do evento: levar os debates sobre sustentabilidade para espaços públicos e acessíveis, valorizando o patrimônio cultural e natural da cidade.

Com entrada gratuita e programação diversificada, a Conferência Sustentabilidade Brasil promete atrair empresários, estudantes, profissionais do meio ambiente, representantes do poder público, empreendedores e a comunidade em geral, em uma jornada de aprendizado, conexão e transformação.