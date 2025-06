Conferência traz debate sobre saúde, prevenção e verdade

Entre os dias 11 e 14 de junho, a Praça do Papa, em Vitória (ES), será o cenário de um dos mais importantes eventos dedicados à agenda ambiental do país: a Conferência Sustentabilidade Brasil. Com a proposta de fomentar o diálogo entre sociedade civil, setor privado, academia e poder público, o evento contará com uma série de painéis estratégicos — e um deles, de grande relevância, é “Clima em Pauta: Saúde, Prevenção e Verdade”.

O painel, que integra a programação do evento, reúne nomes de peso de diferentes áreas para discutir os impactos das mudanças climáticas na saúde coletiva, a importância de políticas públicas preventivas e a centralidade da verdade científica e comunitária diante da emergência climática. A abordagem é transversal: conecta saberes indígenas, gestão pública, ciência e comunicação.

Os participantes:

Raquel Pataxó é doutora em Serviço Social pela UFRJ, professora da Ufop e membra ativa do movimento indígena brasileiro. Sua atuação acadêmica e política lança luz sobre o bem viver, a retomada dos territórios tradicionais e os efeitos da crise ambiental sobre os povos originários.

é doutora em Serviço Social pela UFRJ, professora da Ufop e membra ativa do movimento indígena brasileiro. Sua atuação acadêmica e política lança luz sobre o bem viver, a retomada dos territórios tradicionais e os efeitos da crise ambiental sobre os povos originários. Felipe Mello , biólogo e especialista em sustentabilidade, é atualmente Head de ESG da Record ES. Com trajetória marcada por projetos ambientais em diferentes esferas, é também colunista diário da Folha Vitória, e contribui para a disseminação de informação de qualidade sobre meio ambiente e clima.

, biólogo e especialista em sustentabilidade, é atualmente Head de ESG da Record ES. Com trajetória marcada por projetos ambientais em diferentes esferas, é também colunista diário da Folha Vitória, e contribui para a disseminação de informação de qualidade sobre meio ambiente e clima. Giovana Kill, superintendente de filantropia do Hospital Sírio-Libanês, traz a perspectiva da saúde institucional e o papel do setor em iniciativas de impacto social e ambiental. Com mais de 25 anos de atuação em empresas e fundações, sua fala deve enfatizar a necessidade de articulação entre diferentes atores na construção de um futuro sustentável.

Por que participar?

O painel “Clima em Pauta” não apenas denuncia os riscos que a emergência climática impõe à saúde humana, como também propõe caminhos baseados em justiça social, ciência e práticas regenerativas. A presença de vozes plurais — indígena, científica, corporativa e da saúde pública — garante profundidade e diversidade aos debates.

A Conferência Sustentabilidade Brasil é gratuita e aberta ao público. Empresários, estudantes, profissionais da área ambiental, representantes do poder público, pesquisadores e cidadãos engajados têm encontro marcado na Praça do Papa. Essa é uma oportunidade única de ouvir especialistas, trocar experiências e participar ativamente da construção de soluções sustentáveis para o Brasil.