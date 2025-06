Confira a programação completa da Conferência Sustentabilidade Brasil

A Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025 será realizada de 11 a 14 de junho, na Praça do Papa, em Vitória, capital do Espírito Santo, reunindo especialistas, pesquisadores, gestores públicos, sociedade civil e artistas em torno de um objetivo comum: encontrar soluções práticas e transformadoras para os desafios ambientais e sociais do Brasil.

O evento tem início, todos os dias, às 9h e segue até às 21h, com uma programação diversificada que inclui painéis temáticos, Grupos de Trabalho, a Jornada Científica e o espaço EcoCriativo. A cerimônia oficial de abertura será às 17h do dia 11 de junho.

Os painéis temáticos reunirão especialistas de diversas áreas para debater questões urgentes relacionadas às mudanças climáticas, transição energética, justiça socioambiental e inovação sustentável. Os debates buscam ampliar o diálogo entre ciência, políticas públicas e sociedade.

A Jornada Científica apresentará 20 artigos inéditos, selecionados entre trabalhos de pesquisadores e estudantes de diferentes regiões do país. O objetivo é dar visibilidade à produção científica e incentivar a aplicação prática das pesquisas, conectando conhecimento acadêmico às demandas reais da sustentabilidade.

Os Grupos de Trabalho (GTs) oferecerão espaços para discussão aprofundada sobre temas estratégicos. Ao final de cada GT, será produzido um documento propositivo com sugestões de ações concretas voltadas ao enfrentamento das crises climáticas e ambientais no contexto brasileiro.

Já o EcoCriativo será o espaço onde arte, cultura e sustentabilidade se encontram. A programação inclui oficinas, exposições, performances e ações colaborativas que estimulam a reflexão e o engajamento do público.