Confira as datas de pagamentos de julho do Bolsa Família 2025

Os benefícios do Bolsa Família, em julho, serão depositados, para as famílias assistidas, a partir do dia 18, segundo a Caixa Econômica Federal.

A ordem de pagamento será realizada pelo Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros beneficiários a receber serão aqueles que têm o final 1. Veja o calendário abaixo:

Bolsa Família para julho de 2025

Final do NIS: 1 – 18/7

Final do NIS: 2 – 21/7

Final do NIS: 3 – 22/7

Final do NIS: 4 – 23/7

Final do NIS: 5 – 24/7

Final do NIS: 6 – 25/7

Final do NIS: 7 – 28/7

Final do NIS: 8 – 29/7

Final do NIS: 9 – 30/7

Final do NIS: 0 – 31/7

Quem quiser consultar se o benefício está disponível para saque, basta acessar o aplicativo Bolsa Família.

Além disso, também é possível ligar para o Atendimento Caixa ao Cidadão, no número 111. Digite 1 e, em seguida, 3. Depois, informe seu NIS ou CPF.