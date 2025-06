Confusão com facadas assusta festa em Alfredo Chaves

Em Alfredo Chaves, uma briga generalizada deixou três pessoas feriadas a facadas, na noite da última sexta (30).

A confusão aconteceu durante a Festa do Clube do Cavalo e, segundo informações, uma das vítimas ficou em estado gravíssimo, outra em estado moderado e a terceira sofreu ferimentos leves.

Nesse sentido, as três vítimas receberam os primeiros atendimentos no Pronto Atendimento (PA) do município e transferidas para hospitais da Grande Vitória.

A Polícia Militar foi acionada e o caso está sendo investigado para apurar as circunstâncias da briga e a possível identificação dos envolvidos. Contudo, as causas da briga ainda não foram esclarecidas.