Cooperação é o caminho para futuro mais sustentável, aponta Schettino

O professor e engenheiro florestal, Luiz Fernando Schettino, destacou o caráter inclusivo e democrático do Sustentabildiade Brasil, que debateu não só as questões contemporâneas, mas também chamou para o centro do diálogo pessoas que iniciaram a luta por um meio ambiente melhor, criando, dessa forma, um ambiente com discussão mais sólida em prol das futuras gerais.

“Extremamente importante trazer as pessoas que iniciaram essa ação ambiental, nos anos 80 ainda, para que a sociedade não perca a história e, a partir desses encontros, dessa conscientização, olhe para trás, o que se avançou, e olhe para frente naquilo que precisamos fazer”, explicou Schettino.

O engenheiro ambientalista também aponta que a cooperação independente de ideologia é o caminho para a construção de um mundo mais sustentável.

“Esse debate precisa continuar e conscientizar todos os atores, mas de modo especial ao cidadão, que ele tem o dever a cumprir e não só os governantes; aos empresários, de que o lucro é líticito, mas é fundamental que esse lucro não saia da degradação ambiental, não saia dos desrepeito às pessoas e quenós tenhamos uma forma de cooperarmos independente dos nossos pensamentos, das nossas ideologias para um futuro comum, que é um futuro de sustentabilidade, que respeite o planeta, as pessoas”, afirma.